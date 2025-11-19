ROX ADAMAS: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الابتكار المذهل

في عالم السيارات الكهربائية، يبرز اسم ROX ADAMAS كعلامة فارقة في مجال الابتكار المستدام. تجمع هذه السيارة بين التصميم العصري والتقنيات المتطورة لتقدم تجربة قيادة استثنائية.

مواصفات تقنية متطورة

تتميز ROX ADAMAS بمحرك كهربائي عالي الكفاءة يضمن أداءً قوياً مع الحفاظ على الطاقة. نظام الشحن السريع يتيح لك السفر لمسافات طويلة دون قلق، بينما تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي تجربة قيادة ذكية وآمنة.

تصميم مبتكر وأنيق

بخطوطها الديناميكية وتفاصيلها العصرية، تلفت ROX ADAMAS الأنظار أينما حلت. المقصورة الداخلية مصممة برقي لتوفر أقصى درجات الراحة والرفاهية للسائق والركاب.

أسئلة شائعة عن ROX ADAMAS

ما هي مدة شحن البطارية؟

تمتلك بطارية متطورة تشحن بالكامل خلال 30 دقيقة باستخدام محطات الشحن السريع.

هل تتوفر بخيارات ألوان متعددة؟

نعم، نقدم 6 ألوان مميزة تناسب جميع الأذواق.

