ROX ADAMAS: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الابتكار المذهل

في عالم السيارات الكهربائية، يبرز اسم ROX ADAMAS كعلامة فارقة تجمع بين التصميم المتطور والأداء الاستثنائي. إذا كنت تبحث عن مركبة تعيد تعريف مفهوم القيادة الذكية، فأنت في المكان الصحيح.

مميزات مبتكرة

تتميز ROX ADAMAS بتقنيات متطورة مثل نظام الدفع الرباعي الكهربائي وبطارية طويلة المدى تصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة. كما تأتي بميزات الأمان المتكاملة والتحكم الذكي عن بُعد.

تصميم أنيق وعملي

جمع المصممون بين الأناقة والكفاءة في هيكل ROX ADAMAS، مع مساحات داخلية واسعة وتقنيات ترفيهية متطورة تناسب العائلات والأفراد على حد سواء.

الأسئلة الشائعة حول ROX ADAMAS

ما هي مدة شحن البطارية؟

تستغرق الشحن الكامل أقل من 30 دقيقة باستخدام محطات الشحن السريع.

هل تتوفر ضمان للبطارية؟

نعم، تشمل الضمان 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر.

اختبر ثورة القيادة الكهربائية

لا تفوت فرصة تجربة ROX ADAMAS بنفسك! احجز اختبار قيادة مجاني اليوم واكتشف لماذا تعد الخيار الأمثل للمستقبل.